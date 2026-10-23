Yapay zekâ çocukları korkutuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yaptığı araştırmada, en az 20 milyon çocuğun yapay zekâ kullandığı ortaya çıktı. Araştırma, Ermenistan, Brezilya, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Pakistan ve Sırbistan'da 12-17 yaş arasındaki yaklaşık 1000 internet kullanıcısı çocuk ve 1000 ebeveyn veya bakım verenle yapıldı. Araştırma sonucuna göre, her 10 çocuktan birinin endişe duyduğu konularda yapay zekâdan tavsiye aldığı, her dört çocuktan birinin ise görüntülerinin cinsel içerikli deepfake içeriklerde kullanılmasından korktuğu bildirildi. Çocukların üçte biri, yapay zekânın dolandırıcılık, başkalarını kandırma veya yanlış bilgi yayma amacıyla kullanılmasından endişe duyduğunu belirtti. Her dört çocuktan biri ise görüntü veya videolarının cinsel içerikli deepfake içeriklere dönüştürülmesinden korktuğunu ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör