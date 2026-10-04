Yapay zekâ kullanımı 2 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin yapay zeka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı. Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19.2 iken 2026 yılında yüzde 37.6 olarak gerçekleşti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı ise 2025 yılında yüzde 7.5 iken 2026 yılında yüzde 14 oldu.

GENÇLER DAHA FAZLA KULLANDI

Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise en fazla yüzde 64.9 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 55.7 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 38.1 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı. Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla yüzde 62.7 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 45.4 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 35.5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 8.5 ile ilkokul mezunu bireyler takip etti. Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86.4'ü yapay zekayı özel amaçlar için, yüzde 37.3'ü mesleki amaçlar için ve yüzde 32.6'sı örgün eğitim için kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör