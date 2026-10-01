Yapay zekaya sorduk: Ekim ayındaki gök olayları 12 burcu nasıl etkileyecek?

Yapay zekanın veri tabanındaki tarihsel izdüşümler incelendiğinde, ekim ayındaki iki büyük retronun (Venüs ve Merkür) Akrep burcunda buluşması dikkat çekiyor. Yapay zekaya göre bu çifte gerileme süreci, ikili ilişkilerde ve finansal ortaklıklarda yüzeysel olanı değil, tamamen derindeki gerçeği aramaya yönelik bir atmosfer oluşturuyor. 3 Ekim'de başlayacak Venüs retrosu ilişkilerde idare etme dönemini kapatırken, 24 Ekim'de Merkür'ün de bu alana dahil olmasıyla ayın son haftasında imza atarken ve iletişim kurarken iki kat dikkatli olmak gerekiyor. 26 Ekim'deki turuncu renkli "Avcı Dolunayı" ise belirsizlikleri ortadan kaldırarak neyin işlevsel olduğunu net şekilde önünüze serecek. Peki, yapay zekaya göre bu etkiler burçlara nasıl yansıyacak?