Yapı Kredi Bankası’ndan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankaların emekli promosyon kampanyalarında yarış kızıştı. Bazı bankaların emekli promosyon ücretinin 8.000 TL'yi aşmasıyla birlikte en çok promosyon veren bankalar merak konusu oldu Bu noktada maaşlarını en iyi kampanyayı sunan bankaya taşımak isteyen emekliler, ''Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Yapı Kredi Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Emekli maaşı Yapı Kredi Bankası'na nasıl taşınır? İşte detaylar...
Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sözü veriyor.
2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.
2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.08.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.
Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi'nden kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444'ten Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilir, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir veya e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilirsiniz.
Daha kapsamlı detay için Yapı Kredi Bankası resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz...