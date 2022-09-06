Yapı Kredi emekli promosyonu ücreti ve şartları Eylül 2022: Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyonu eylül 2022 için uzattı. Normalde ağustos sonunda biten kampanya, eylül sonuna kadar devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? sorusunu yöneltiyor. Yapı Kredi emekli promosyonu ücreti, emekli zammından sonra gittikçe artıp durdu. İşte Yapı Kredi emekli promosyonu hakkında detaylar...