Yapı Kredi emekli promosyonu ücreti ve şartları Eylül 2022: Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Yapı Kredi emekli promosyonu eylül 2022 için uzattı. Normalde ağustos sonunda biten kampanya, eylül sonuna kadar devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar veriyor? sorusunu yöneltiyor. Yapı Kredi emekli promosyonu ücreti, emekli zammından sonra gittikçe artıp durdu. İşte Yapı Kredi emekli promosyonu hakkında detaylar...
YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sözü veriyor.
2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.
EMEKLİ MAAŞI YAPI KREDİ'YE NASIL TAŞINIR?
Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi'nden kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444'ten Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilir, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir veya e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyabilirsiniz.
Daha kapsamlı detay için Yapı Kredi Bankası resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz...