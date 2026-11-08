Yaprak sarması pişirirken bu yöntemi deneyin! Meğer çözümü yağlı kağıttaymış

İncecik sarılan yaprakların pişerken açılması mutfakta sık karşılaşılan sorunlardandır. Kaynayan suyun hareket etmesi, üst üste duran sarmaların yer değiştirmesine ve dağılmasına yol açar.
Sarmaları tencereye sıkıca dizdikten sonra üzerlerine uygun büyüklükte kesilmiş yağlı kağıt yerleştirebilirsiniz. Bu kağıt, pişme sırasında sarmaların kaymasını ve hareket etmesini önler.
Kağıt sayesinde yaprakların içindeki pirinçler ve diğer malzemeler dağılmadan pişer. Özellikle ince yapraklarla hazırlanan sarmalarda bu yöntem kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar.
Yağlı kağıt, tenceredeki sarmaların üzerine hafif bir baskı uygulayarak düzenli durmalarını sağlar. Böylece hem alt hem de üst kısımdaki sarmalar aynı oranda ve kontrollü bir şekilde pişiyor.
Pişirme sırasında buharın tencere içerisinde dengeli dağılmasına yardımcı olur. Üst kısımdaki sarmaların kuruması önlenirken yaprakların yumuşacık kalması desteklenir.
Yağlı kağıdın tencerenin iç genişliğine uygun kesilmesi ve kenarlarının ocakla temas etmemesine dikkat edilmelidir. Kağıdın üzerine ısıya dayanıklı küçük bir tabak koymak da sabit durmasını kolaylaştırır.
Ocağın altını kısarak yemeğin kendi suyunda yavaş yavaş kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem sarmaların dağılmadan, lokum gibi pişmesine yardım olur.