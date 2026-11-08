Yaprak sarması pişirirken bu yöntemi deneyin! Meğer çözümü yağlı kağıttaymış

Mutfakta büyük bir özenle hazırlanan yaprak sarmasının pişerken dağılması en büyük dertlerden biridir. Tencereye ne kadar su konulursa konulsun, kaynama sırasında sarmaların sabit kalması gerekiyor. Neyse ki mutfaktaki bu can sıkıcı derde son veren çok pratik bir yöntem bulundu.