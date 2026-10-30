Yaralar sarıldı sorumlular hesap verdi

İzmir
'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 6 yıl geçti. Ancak ölenlerin acısı hâlâ unutulmadı.
Enkazdan günler sonra çıkarılan o dönem 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin ve Elif Perincek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık ise depremin ardından umudun simgeleri haline geldi.
9 bin 79 yapının 99'unun acil, 632 yapının ağır hasarlı, 580 yapının orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğu tespit edilirken, konut inşası hızla başlatıldı. Zarar gören binalar ile şehir hastanesi yakınında oluşturulan konut rezerv alanında TOKİ
tarafından yapılan toplam 5 bin 61 konut ve 357 işyerinin teslimi yapıldı.
Depremde 36 kişiyle en çok can kaybının olduğu, 20 kişinin yaralandığı Rızabey Apartmanı'na ilişkin davada 20 sanığın yargılanması devam ediyor. Yağcıoğlu Apartmanı B Blok ile ilgili davada mahkeme, sanıklar müteahhit Şerafettin Ağar ve bina fenni mesulü Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Doğanlar Apartmanı B Blok ile ilgili davada ise tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan 15 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ise 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok ile ilgili davada Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi.