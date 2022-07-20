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Giriş Tarihi: 20.7.2022 00:07

Yaralı leyleğe Büyükşehir şefkati

Bursa’nın Dereçavuş Mahallesi’nde yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ndeki tedavisinin ardından gerekli bakımlarının yapılması için Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi

Yaralı leyleğe Büyükşehir şefkati
Bursa'nın Dereçavuş Mahallesi'ndeki cami kubbesine yaptıkları yuvada anneleri ile birlikte yaşayan dört yavru leylekten biri, yuvadan cami avlusuna düştü. Yaralı haldeki yavru leyleği gören vatandaşlar, durumu hemen Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.



Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nden bir ekip, kısa sürede olay yerine gelerek, bitkin halde şadırvanın içinde duran yavru leyleği tedavi için merkeze getirdi.



Veteriner hekimler, strese bağlı sıkıntı yaşandığı, vitamin ve besin eksikliği olduğu belirlenen yavru leylek için gerekli müdahaleyi yaptı. Tedavisinin bir süre daha devam etmesi gereken yavru leylek, daha iyi bakılması için Bursa Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.



Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Özlem Kartal, leyleğin herhangi bir kırığı bulunmadığını belirterek, gerekli bakım ve tedavinin ardından yavru leyleğin doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi.

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Yaralı leyleğe Büyükşehir şefkati
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