Yardıma koştular

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Giriş Tarihi: 07.11.2026

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Ardahan Şavşat karayolunda tipi ve şiddetli fırtına ulaşımı vurdu. Sahara Geçidi’nde mahsur kalan 14 TIR, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı

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Şenol BOZKURT Şenol BOZKURT
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Ardahan'da yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına sürücülere zor anlar yaşattı. Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi mevkisinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 TIR yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kurtarma çalışması başlattı. Yoğun çalışmalar sonucunda mahsur kalan 14 TIR bulundukları yerden çıkarılarak güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlandı. Özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer "Kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmayın, trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate alın" çağrısı yaptı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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