Yargıda rüşvet soruşturması derinleşiyor: Eski hâkim dahil 8 şüpheli tutuklandı, 2 yargı mensubuna yakalama kararı

YARGI SÜREÇLERİNE "PARA KARŞILIĞI MÜDAHALE"

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu bir yapının, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli üzerinden bazı yargısal süreçleri maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hâkim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ESKİ HAKİM 'RÜŞVET' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturmanın kritik isimlerinden biri, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K. oldu. Görevden uzaklaştırılan B.K., soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 3 Ekim 2026 tarihinde sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince rüşvet suçundan tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN DAVASI DA MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu bir davaya ilişkin. Dosyadaki bulgulara göre, İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile hâlen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan'ın lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan hâkim B.K.'ye maddi menfaat sağlandığı yönünde delillere ulaşıldı.

Milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MİLYONLARCA LİRALIK RÜŞVET İDDİASI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında B.K.'ye milyonlarca lira tutarında rüşvet verildiği iddiası da inceleniyor. Elde edilen delillere göre, söz konusu menfaatin bir bölümünün "kapora" mahiyetinde B.K.'nin banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise B.K. ile kardeşine ödendiği yönündeki iddialar araştırılıyor. Savcılık, para hareketleri ve diğer deliller üzerindeki incelemesini sürdürüyor.

AVUKATTAN 'HALLEDERİZ' VAADİ

Soruşturmanın bir başka ayağında ise avukat B.T. bulunuyor. B.T.'nin, Cumhuriyet savcısının odasından çekilmiş fotoğrafları paylaşarak bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürüldü. Örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelenen B.T., elde edilen deliller doğrultusunda tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında; yargısal kararların maddi menfaat karşılığında etkilenmeye çalışılıp çalışılmadığı, dava ve soruşturmalara kimlerin aracılık ettiği, yargı mensupları ve adliye personeliyle kurulan irtibatlar ile para trafiğinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.