Yargıtay Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin kararına itiraz! Son söz Ceza Genel Kurulu’nda

Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, sanık Cemal Metin Avcı hakkında "canavarca hisle öldürme" suçunun oluşmadığına ve "haksız tahrik" indiriminin uygulanması gerektiğine yönelik oy çokluğuyla karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu karara Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesi kapsamında itiraz etti.

Başsavcılığın 6 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, sanığın eyleminin açıkça canavarca hisle işlenmiş bir cinayet olduğu vurgulandı. Ayrıca, olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığı, dolayısıyla sanık lehine ceza indirimi uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı belirtildi. Başsavcılığın değerlendirmesi, mağdur yakınlarının da uzun süredir dile getirdiği taleplerle örtüşüyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu itirazıyla birlikte dosya, son kararı vermesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Ceza Genel Kurulu'nun vereceği karar, yalnızca bu dosya için değil, benzer cinayet davaları açısından da emsal niteliğinde olacak.

NE OLMUŞTU?

Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'da kaybolmuş, beş gün sonra cesedi ormanlık alanda, bir varilin içinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Cinayeti eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı işlemişti. Avcı, Gültekin'i boğduktan sonra cesedini yakarak varile beton döküp ormana attığını itiraf etmişti.

Yargılama sürecinde Avcı hakkında önce "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bu kararı bozarak "canavarca his"in oluşmadığına ve sanığın haksız tahrik indirimiyle cezalandırılması gerektiğine karar vermişti.