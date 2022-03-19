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Giriş Tarihi: 19.3.2022 11:50

Yargıtay batan teknede hayatını kaybeden düzensiz göçmenler için verilen cezayı onadı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yargıtay batan teknede hayatını kaybeden düzensiz göçmenler için verilen cezayı onadı

İzmir’den yurt dışına kaçak gitmeye çalışan ve teknenin batması sonucunda 4’ü çocuk, 2’si bebek ile 4’ü kadın olmak üzere 10 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığa verilen ‘Olası kastla öldürme’ cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İzmir'de 2016'da kaçakçılar düzensiz göçmenleri yurtdışına kaçırmak için 20 bin liraya ahşap ve fiber tekne aldı. Yaklaşık 4 metre boyundaki 6 kişilik ve azami 575 kilogram kapasiteli tekne, belirlenen günde 23 düzensiz göçmenle denize indirildi. Denize açılan Filistinli kaptan kontrolündeki tekne yarım saat sonra kıyıya vurdu.

Motor arızası yapıp su almaya başlaması üzerine kaptan, sahile dönmeye çalışsa da tekne su almaya devam etti. Sahile az mesafe kala aşırı yükün de etkisiyle iyece su alan tekne battı. Bu sırada kaptan, tekneyi terk etti ve kayıplara karıştı. Olay sonucu teknedeki 4'ü çocuk, 2'si bebek ve 4'ü kadın olmak üzere 10 düzensiz göçmen boğuldu. Teknedeki 13 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 KİŞİNİN CEZASI ONANDI

Başlatılan soruşturmanın ardından İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 kişiye 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 21'er yıl, diğer sanığa ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar, ayrıca göçmen kaçakçılığı suçundan da süreli hapse mahkum edildi. Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden yargılama yapan yerel mahkeme, sanıkları 'Olası kastla öldürme' suçundan 4 kez 25'er yıl, 6 kez de 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 307/5'inci maddesinde belirtilen temyiz istemi kapsamında bozma kararından önce verilen cezadan daha ağır cezaya hükmedilemeyeceği gerekçesiyle sanıklara neticeden 21 yıl hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların 'Olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasına ilişkin kararı 4 sanık yönünden onadı, bir sanık hakkındaki hükmün ise bozulmasına karar verdi.

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Yargıtay batan teknede hayatını kaybeden düzensiz göçmenler için verilen cezayı onadı
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