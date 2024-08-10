Yargıtay ‘bıçak’ kelimesini silah saydı

Ekin B. ve Zehra K. çifti Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde gittikleri bir eğlence mekânından eve dönerken kendilerine doğru yürüyen Hamza E.'yi fark etti. Bir şey soracağını düşündükleri adama, "Buyur kardeşim ne vardı" şeklinde bir soru yönelttiler. O sırada elindeki gerçek olmayan bıçakla çifte saldıran Hamza E., "Sizi bıçakla keserim, bıçağı size sokarım" diyerek tehdit etti. Ekin B. korku haliyle saldırganı iterek yere düşürdü. Tekrar ayağa kalkan Hamza E. saldırıya devam edince çift polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hamza E.'yi gözaltına alırken söz konusu bıçak ise bulunamadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hamza E. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savunmasında iftiraya uğradığını iddia eden saldırgan, "Elimde gerçek bıçak yoktu, bana iftira attılar. Sadece korkutmak istedim" dedi. 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Hamza E.'nin 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İstinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine karara temyiz itirazında bulunuldu. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını hukuka uygun bularak onanmasını kararlaştırdı.