Yargıtay Boydakların cezalarını da holdingin müsaderesini de onadı

YARGITAY MÜSADEREYİ ONADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'da (TMSF) devredilen Boydak holding halkında yerel mahkemenin verdiği müsadere kararını onadı. Böylece Boydak Holding A.Ş ve 35 şirkete ait hisselerin müsaderesine hükmedilmesi onandı. 3. Ceza Dairesi ayrıca Boydak holdingin yöneticisi olan sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'a verilen mahkumiyet kararlarını da onadı.