Yargıtay Boydakların cezalarını da holdingin müsaderesini de onadı

Kayseri'de Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt yöneticiliği ve üyeliği suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Boydak holdingin üst yöneticisi Memduh Boydak silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 18 yıl hapse mahkum edildi.
Holdinginin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak 10 yıl, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları verildi. Mahkeme ayrıca Boydak Holdingin ise müsaderesine karar verdi.
YARGITAY MÜSADEREYİ ONADI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'da (TMSF) devredilen Boydak holding halkında yerel mahkemenin verdiği müsadere kararını onadı. Böylece Boydak Holding A.Ş ve 35 şirkete ait hisselerin müsaderesine hükmedilmesi onandı. 3. Ceza Dairesi ayrıca Boydak holdingin yöneticisi olan sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'a verilen mahkumiyet kararlarını da onadı.
Açıklanan kararda, "FETÖ/PDY'nin gelir kaynakları somut dosya ve örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen sanıklar bakımından birlikte bir değerlendirme yapıldığında sanıkların sahip olduğu ekonomik değerleri örgüt faaliyetine özgüledikleri ve suç islenmesine tahsis ettikleri, örgütün finansmanında ODAK konumuna geldiklerini söylemek isabetsiz olmayacaktır" ifadeleri yer verildi.