Yargıtay eşi evin ihtiyaçlarını karşılamayan kadının borç yapmasını kusur saymadı

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davalarında ekonomik sorumluluk ve kusur değerlendirmesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Eşinin evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı tespit edilen kadının, ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla markete ve tuhafiye dükkânına borçlanmasının kendisine kusur olarak yüklenemeyeceğine karar verildi.

KARŞILIKLI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULDU

Karabük 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında taraflar karşılıklı olarak boşanma talebinde bulundu. Yargılama sürecinde kadının, Alanya'da yaşayan ortak çocuklarının yanına gittikten sonra eve dönmemesi ve market ile tuhafiye dükkânına borç yapması, boşanmaya neden olan olaylar arasında değerlendirildi. Mahkeme, erkeği ağır, kadını ise az kusurlu bularak karar verdi. Karara karşı her iki taraf da istinaf yoluna başvurdu.

İSTİNAF MAHKEMESİ KADININ NAFAKA VE TAZMİNATINI ARTIRDI

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28'inci Hukuk Dairesi, erkeğin istinaf başvurusunu süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti. Kadının başvurusunu ise kısmen kabul eden mahkeme, kadın lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarlarının artırılmasına karar verdi.

YARGITAY: EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYAN EŞ KUSURSUZ SAYILAMAZ

Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yargıtay, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda erkeğin evin ihtiyaçlarını karşılamadığının sabit olduğunu belirtti. Bu nedenle kadının markete ve tuhafiye dükkânına borçlanmasının kusur olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kararda ayrıca, erkeğin terk hukuki nedenine dayalı bir boşanma davası açmadığına dikkat çekildi. Fiili ayrılığın tek başına boşanma nedeni sayılamayacağını vurgulayan Yargıtay, kadının Alanya'da yaşayan ortak çocuğunun yanına gitmesi ve sonrasında eve dönmemesinin de kusur olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğuna hükmetti. Kadın lehine artırılan nafaka ve tazminat miktarlarına ilişkin istinaf kararını hukuka uygun bulan Yargıtay, kararı oy birliğiyle onadı.