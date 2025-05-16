Müzisyen Onur Şener davasında yeni gelişme! İki sanığın cezası az bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler, İlker Karakaş, Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Karakaş, Soyalp ve Gündüz tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker Karakaş Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz hakkında 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek, takdiri indirim ile cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

Dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf talebini reddetti. Sanık Ali Gündüz hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak Gündüz'ün suçu, haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Semih Soyalp'e ise verilen beraat kararını kaldıran mahkeme, Soyalp'in Şener'e yönelik 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vererek tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

DAİRE CEZALARI AZ BULDU

Dosya tarafların temyiz talebi üzerine bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ali Gündüz ile Semih Soyalp hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından verilen "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçuna ilişkin hükümleri bozdu. Onur Şener'in öldürülmesine sanıklar Ali Gündüz ile Semih Soyalp'in öldürülmesine "yardım eden" olarak katıldıkları bu gerekçeyle verilen cezaları yetersiz bularak daha ağır ceza verilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay, diğer sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında yerel mahkemece verilen beraat kararlarını olayda doğrudan bir sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, sanık İlker Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.