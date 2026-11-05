Yargıtay, şehit polisin katilinin cezasını onadı

İstanbul Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te meydana gelen olayda, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle götürüldüğü polis merkezinden firar etmişti. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri alarma geçerken, polis memurları Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı Sarıtepe Geçti'yi Petrol Yolu Caddesi'nde tespit etmişti. Şüpheliyi etkisiz hale getirmek isteyen polislerle Geçti arasında arbede çıkmış, bu sırada Sarıtepe'nin belindeki görev silahını ele geçiren saldırgan polislerin üzerine ateş açmıştı. Şeyda Yılmaz'ın siper aldığı noktayı hedef alan Geçti'nin kurşunları genç polisi başından vurmuştu. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Saldırıda polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesi Pınar Geçti de yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede 17 boş kovan bulunmuş, bunlardan 15'inin şüphelinin ele geçirdiği polis silahına, 2'sinin ise Şeyda Yılmaz'ın silahına ait olduğu belirlenmişti.





ALÇAKÇA SAVUNMA "KAFAM GÜZELDİ"



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Geçti savunmasında, hasımları nedeniyle saldırıya uğrayacağını düşündüğünü öne sürerek, "Karanlıktı, üniformaları tanıyamadım. Ben kesinlikle nişan alarak kasten bunu yapmadım. Varilin arkasında Şeyda ablayı görmedim. Karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi. Resmi bir polis aracı görmedim, sivil araçla geldiler. Bu planlı, projeli bir olay değil, çok pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.





İSTİNAF BAŞVURUYU ESASTAN REDDETTİ



Mahkeme, Yunus Emre Geçti'yi Şeyda Yılmaz'ı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti. Sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığını kararlaştıran heyet, Kürşat Hakkı Sarıtepe'yi 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Geçti ayrıca annesi Pınar Geçti'yi yaralamaktan 3 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Sanık avukatının itirazı üzerine dosya istinafa taşınmış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başvuruların esastan reddine karar vermişti.





YARGITAY'DAN KASTEN ÖLDÜRMEYE ONAMA, TEŞEBBÜS CEZASINA BOZMA



Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onarken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'yi öldürmeye teşebbüs suçundan verilen cezayı bozdu. Sarıtepe'nin yaralanmasına sebep olan sanığa üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bulan Yargıtay, teşebbüsün derecesi ve meydana gelen zararın ağırlığına göre cezanın yeniden belirlenmesini istedi. Daire, sanığın annesi Pınar Geçti'ye yönelik olası kastla yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aldığı cezaların ise temyiz kapsamında olmadığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör