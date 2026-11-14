Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Miras derdine düşen kocaya kötü haber: O sorunun bedeli ağır oldu!





MİRAS DERDİNE DÜŞEN EŞE KÖTÜ HABER



Yargıtay, davalı-karşı davacı kadının 'erkeğin sürekli hakaret ettiği' iddiasının dinlenen tanık beyanları ile de ispatlandığına dikkat çekti. Bu eylemin erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğinin vurgulandığı kararda; hakaret eyleminin kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliğinde olduğu hatırlatıldı. Aile Mahkemesi'nce kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin 'kadına babasından kalacak miras mallarına ilişkin psikolojik baskı yaptığı, bu baskıyı davalı kadının aile üyelerinin yanında da yaparak onu rencide ettiği' yönündeki kararın hukuka yuğun olduğu dile getirildi. Davalının babasına da devamlı bu konuda baskı yaparak 'orayı mı yoksa burayı mı bana bırakacaksın?' diye sorduğu, bu hususta hem eşini hem de eşinin babasını bunalttığı ve bu baskısının son zamanlarda daha da arttığı belirtildi. Bu davranışlarının da kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte olduğu anlaşıldığının altını çizen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nce kadın yararına uygun miktarda manevî tazminata karar verilmesi gerekirken, hatalı kusur değerlendirmesi ve hatalı gerekçe ile kadının manevî tazminat talebinin reddine karar verilmesini doğru bulmadı. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kusur belirlemesi ve manevî tazminat yönünden kadın yararına bozulmasına hükmedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör