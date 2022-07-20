Yargıtay’dan FETÖ’nün futbol yapılanması kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 20 Ocak 2020 yılında 6 sanık yönünden verdiği mahkumiyet kararlarıyla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararına göre, eski futbolcular Zafer Biryol ile İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezaları onandı.

Karara göre, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olan, bu kapsamda indirim yapılarak 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki hükümler de bozuldu. Dairenin kararında, söz konusu sanıkların FETÖ'ye dair bildiklerini anlattıkları kaydedilerek, sanıklara verilen cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği belirtildi.

Dairenin kararında, örgüte nasıl katıldıkları da dahil, örgütsel faaliyetleri ve diğer örgüt mensupları hakkında konumlarına uygun bilgiler veren sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 221/4'üncü maddesi gereği üst hadden indirim yapılması gerektiği vurgulandı.

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI

Yargılama sırasında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün futbol yapılanmasından, sanıkların örgüt içindeki konumlarından ve eylemlerinden bahsedilmişti.

BYLOCK KULLANMIŞ

Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren FETÖ'nün "sohbet" adı altındaki toplantılarına gittiği ve örgüte kurban bağışında bulunduğu kaydedilen mütalaada, İrtegün'ün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt ile kurduğu organik bağ ve yoğunluk gösteren eylemleriyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği bildirilmişti.

PENSİLVANYA'YA GİTMİŞ

Mütalaada, Zafer Biryol'un yargılama sırasındaki ifadelerinin samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan ceza verildiği, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine yer verilerek, sanığın 2006 yılında Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğünden bahsedilmişti.