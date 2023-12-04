Yargıtay’dan yıldızlı oteller için flaş düğün kararı

Düğün salonu işletmecileriyle otelcilerin, düğün yapma tartışmaları mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat eden bir salon işletmecisi; düğün salonu işletmek için alınması gereken ruhsat ve izninin olduğunu, davalının otel işlettiğini, ruhsatı olmamasına rağmen düğün organizasyonları da yaptığını, bu durumun ticari dürüstlük kuralına aykırılık oluşturduğunu öne sürdü. Haksız rekabete yol açığını ileri sürerek, davalının haksız rekabette bulunduğunun tespitine, menine, davalının elde etmesi muhtemel görülen menfaatlerinin karşılığı tazminat ödenmesine ve hükmün ilanına karar verilmesini istedi. Davalı otel işletmecisi, turizm işletmesi olduğunu, turizm mevzuatında bu tür organizasyonlarının yapılmasına engel bir durumun olmadığını, ayrıca düğün organizasyonu yaptığını ispat etmesi gerektiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.