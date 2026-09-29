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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Yarım milyondan fazla randevu boş geçti

Megakentte 548 bin kişi 15 gün cezaya rağmen randevu sistemi üzerinden kayıt açtırıp muayeneye gitmedi

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Yarım milyondan fazla randevu boş geçti
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2026 yılında hastanelerde MHRS sisteminden randevu alıp, uyarılara rağmen iptal ettirmeyip hastaneye gitmeyen kişi sayısının 548 bine ulaştığını açıkladı. Güner, "Bu kişiler eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Sistem sizi arayıp 'Gelecek misiniz?' diye tekrar soruyor" diye konuştu. Vatandaşların aile hekimliklerine başvurusunun önemine dikkat çeken Doç. Dr. Güner, İstanbul'da ilk 7 ayda 130 milyon muayene yapıldığını aktardı. MHRS'de "Onaylı Randevu" dönemi çerçevesinde kişilerin randevu tarihinden bir gün önce, saat 20.00'ye kadar randevularına onay vermesi, gelip gelmeyeceklerini bildirmesi gerektiğini belirten Güner, aldıkları randevuya gitmeyenlerin aynı branştan 15 gün süreyle randevu alamadıklarını hatırlattı. Güner, bu kişilerin uyarıya rağmen randevularını iptal ettirmediklerini söyledi.

AİLE HEKİMLERİNE BAŞVURU ARTTI
Aile hekimliklerine başvuru sayısının 50 milyona ulaştığını açıklayan Güner, "Geçtiğimiz seneye göre mutluyuz ve ümitliyiz. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu. Güner, ilk 7 ayda 458 bin kişiye kanser taraması yapıldığını ve bin 500 kişiye tanı konulduğunu aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #MHRS
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