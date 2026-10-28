Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların çalışma takvimi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankaların çalışma takvimi, finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası ve Garanti BBVA gibi kamu ve özel bankaların hizmet düzeni merak edilirken, EFT, FAST ve mobil bankacılık işlemlerine ilişkin ayrıntılar da öne çıkıyor. İşte 29 Ekim banka çalışma takvimi hakkında bilinmesi gerekenler.