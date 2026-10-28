Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bankaların çalışma takvimi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankaların çalışma takvimi, finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası ve Garanti BBVA gibi kamu ve özel bankaların hizmet düzeni merak edilirken, EFT, FAST ve mobil bankacılık işlemlerine ilişkin ayrıntılar da öne çıkıyor. İşte 29 Ekim banka çalışma takvimi hakkında bilinmesi gerekenler.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde banka şubeleri kapalı olacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer özel bankalar da resmi tatil kapsamında hizmet vermeyecek.
Banka şubelerinden yapılması gereken işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların planlarını resmi tatil takvimine göre yapmaları gerekiyor. Bankalar, 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.
Resmi tatilde bankaların şubeleri hizmet vermese de dijital bankacılık kanalları kullanılabilecek. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden hesap kontrolü, ödeme ve para transferi gibi işlemler bankaların sunduğu hizmetler doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.
Aynı banka hesapları arasındaki havale işlemleri dijital kanallar üzerinden yapılabilirken, FAST sistemi de belirlenen işlem limitleri kapsamında 7 gün 24 saat anlık para transferine olanak tanıyor. Standart EFT işlemlerinin hesaba geçişi ise resmi tatil nedeniyle sonraki iş gününe kalabilir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından banka şubeleri 30 Ekim 2026 Cuma günü normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Şubeden işlem yapacak vatandaşların, ilgili bankanın çalışma saatlerini kontrol ederek hareket etmesi öneriliyor.