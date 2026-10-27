Yarın kargolar açık mı? 28 Ekim kargolar çalışma saatleri sorgulanıyor! PTT, DHL, Yurtiçi, Sürat, Aras...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.5 günlük resmi tatil kapsamında kutlanmaktadır. 29 Ekim bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim'de bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ve okullar tatil edilmektedir.
Kargoların çalışma durumlarını internet sitelerinde paylaştığı duyurularla takip edilebilir.Yurtiçi Kargo'dan gelen açıklamaya göre; 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tüm birimlerin tam gün hizmet vereceği belirtildi.
29 Ekim'de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.
Yurtiçi Kargo: 29 Ekim günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.