Haberler Yaşam Haberleri Yarın kargolar açık mı? 28 Ekim kargolar çalışma saatleri sorgulanıyor! PTT, DHL, Yurtiçi, Sürat, Aras...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:24

Yarın kargolar açık mı? 28 Ekim kargolar çalışma saatleri sorgulanıyor! PTT, DHL, Yurtiçi, Sürat, Aras...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo gönderimi yapacak veya teslimat bekleyen vatandaşlar, şirketlerin çalışma durumunu araştırıyor. PTT, DHL, Yurtiçi, Aras ve Sürat Kargo gibi firmaların 28 Ekim Çarşamba günü hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün resmi tatil uygulanacak. Peki, 28 Ekim Çarşamba kargolar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?

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Yarın kargolar açık mı? 28 Ekim kargolar çalışma saatleri sorgulanıyor! PTT, DHL, Yurtiçi, Sürat, Aras...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo teslimatı veya gönderimi yapacak olanlar, şubelerin çalışma takvimini takip ediyor.Yurtiçi Kargo, Sürat, MGN, Trendyol Express ve diğer kargo firmaları için araştırma sürüyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.5 günlük resmi tatil kapsamında kutlanmaktadır. 29 Ekim bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim'de bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ve okullar tatil edilmektedir.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten sonra resmi tatilin başlayacağından dolayı bazı kargolar mesaiyi 13.00'te bırakırken, bazı kargo firmaları ise tam gün hizmet vermeye devam edecek.

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Kargoların çalışma durumlarını internet sitelerinde paylaştığı duyurularla takip edilebilir.Yurtiçi Kargo'dan gelen açıklamaya göre; 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tüm birimlerin tam gün hizmet vereceği belirtildi.

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?


29 Ekim'de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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