Yarın Malatya’da okullar tatil mi? 26 Kasım Malatya’da okullar kar tatili mi, açıklama geldi mi?

Malatya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, 26 Kasım Salı günü okulların durumunu merak ettirdi. Öğrenciler ve veliler, Malatya Valiliği'nden yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Malatya'da okullar 26 Kasım'da tatil mi? İşte, Valilik açıklamaları ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...