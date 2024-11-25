Haberler Yaşam Haberleri Yarın Malatya'da okullar tatil mi? 26 Kasım Malatya'da okullar kar tatili mi, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 16:59

Yarın Malatya'da okullar tatil mi? 26 Kasım Malatya'da okullar kar tatili mi, açıklama geldi mi?

Malatya'da etkili olan kar yağışı, 26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Karın şehri etkisi altına almasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, Malatya Valiliği’nden gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu büyük bir önem taşıyor. Peki, 26 Kasım’da Malatya'da okullar tatil mi? İşte Malatya Valiliği’nin yaptığı son açıklama ve detaylar...

Yarın Malatya’da okullar tatil mi? 26 Kasım Malatya’da okullar kar tatili mi, açıklama geldi mi?

Malatya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, 26 Kasım Salı günü okulların durumunu merak ettirdi. Öğrenciler ve veliler, Malatya Valiliği'nden yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Malatya'da okullar 26 Kasım'da tatil mi? İşte, Valilik açıklamaları ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...

Malatya'da 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

26 Kasım Malatya'da okullar tatil mi?

Malatya'da 26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yarın Malatya'da okullar tatil mi? 26 Kasım Malatya'da okullar kar tatili mi, açıklama geldi mi?
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