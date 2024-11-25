Yarın Malatya’da okullar tatil mi? 26 Kasım Malatya’da okullar kar tatili mi, açıklama geldi mi?

Malatya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, 26 Kasım Salı günü okulların durumunu merak ettirdi. Öğrenciler ve veliler, Malatya Valiliği'nden yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Malatya'da okullar 26 Kasım'da tatil mi? İşte, Valilik açıklamaları ve kar tatili ile ilgili son gelişmeler...
Malatya'da 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi.
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.