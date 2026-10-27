Yarın okul var mı? MEB takvimi belli oldu! 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra veliler de gözlerini 28 Ekim tarihine çevirdi. Özellikle derslerin hangi saate kadar süreceği ve hafta içindeki eğitim programının nasıl uygulanacağı merak ediliyor.

28 EKİM 2026 OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Çarşamba günü okullarda yarım günlük eğitim yapılacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor. Bu nedenle eğitim günün ilk yarısında devam edecek, öğleden sonra ise tatil uygulanacak.