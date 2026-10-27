Yarın okul var mı? MEB takvimi belli oldu! 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra veliler de gözlerini 28 Ekim tarihine çevirdi. Özellikle derslerin hangi saate kadar süreceği ve hafta içindeki eğitim programının nasıl uygulanacağı merak ediliyor.
28 Ekim Çarşamba günü okullarda yarım günlük eğitim yapılacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor. Bu nedenle eğitim günün ilk yarısında devam edecek, öğleden sonra ise tatil uygulanacak.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tam gün tatil olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim öğretim yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü ülke genelinde törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Mevcut resmi tatil takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü genel bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.