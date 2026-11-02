Haberler Yaşam Haberleri Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da sağanak yağış sonrası 3 Kasım Salı günü için gözler Valilik'te!
Giriş Tarihi: 2.11.2026 23:44

Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da sağanak yağış sonrası 3 Kasım Salı günü için gözler Valilik'te!

İstanbul genelinde etkisini artıran sağanak yağış ve meteorolojik uyarıların ardından 3 Kasım Salı günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliğinden gelen son dakika açıklamalarına odaklandı. Meteorolojik uyarının verildiği Valilik kanalında hava durumu verilerle izleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

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Yarın okullar tatil mi? İstanbul’da sağanak yağış sonrası 3 Kasım Salı günü için gözler Valilik’te!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan anlık radar verileri, Megakent genelinde gök gürültülü lokal yağışların kuvvetleneceğini gösteriyor. Metrekareye düşmesi beklenen yüksek miktardaki yağış, olası sel ve su baskını tehlikelerine karşı uyarıyı beraberinde getiriyor. Bu kapsamda ilk akla gelen okulların durumu oluyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri ve radar verilerine göre, İstanbul çevrelerinde önümüzdeki saatlerde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer teyakkuza geçerken, yağışın özellikle ulaşım akslarında yoğunlaşabileceği vurgulanıyor.

3 KASIM SALI İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sıkça araştırılan "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna ilişkin şu an için İstanbul Valiliği tarafından alınmış bir tatil kararı bulunmamaktadır. Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanadından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri mevcut takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir.

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VALİLİKTEN VATANDAŞLARA TEDBİR VE DİKKAT ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den alınan anlık veriler doğrultusunda vatandaşların tedbiri elde bırakmaması gerektiğini hatırlattı. Yapılan uyarılarda; beklenmeyen sel, su baskını, yağış anında şiddetlenen rüzgar ve toplu taşımada yaşanabilecek aksamalara karşı kent sakinlerinin dikkatli ve hazırlıklı olmaları önemle rica edildi.

İstanbul Yarınki ve Bugünkü 5 Günlük Hava Durumu Raporu için tıklayınız

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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