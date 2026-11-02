Yarın okullar tatil mi? İstanbul’da sağanak yağış sonrası 3 Kasım Salı günü için gözler Valilik’te!

3 KASIM SALI İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sıkça araştırılan "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna ilişkin şu an için İstanbul Valiliği tarafından alınmış bir tatil kararı bulunmamaktadır. Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanadından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri mevcut takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir.