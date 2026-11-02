Yarın okullar tatil mi? İstanbul’da sağanak yağış sonrası 3 Kasım Salı günü için gözler Valilik’te!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan anlık radar verileri, Megakent genelinde gök gürültülü lokal yağışların kuvvetleneceğini gösteriyor. Metrekareye düşmesi beklenen yüksek miktardaki yağış, olası sel ve su baskını tehlikelerine karşı uyarıyı beraberinde getiriyor. Bu kapsamda ilk akla gelen okulların durumu oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri ve radar verilerine göre, İstanbul çevrelerinde önümüzdeki saatlerde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer teyakkuza geçerken, yağışın özellikle ulaşım akslarında yoğunlaşabileceği vurgulanıyor.
Sıkça araştırılan "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna ilişkin şu an için İstanbul Valiliği tarafından alınmış bir tatil kararı bulunmamaktadır. Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanadından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri mevcut takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den alınan anlık veriler doğrultusunda vatandaşların tedbiri elde bırakmaması gerektiğini hatırlattı. Yapılan uyarılarda; beklenmeyen sel, su baskını, yağış anında şiddetlenen rüzgar ve toplu taşımada yaşanabilecek aksamalara karşı kent sakinlerinin dikkatli ve hazırlıklı olmaları önemle rica edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 🌧️İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. ⚠️🌊💨 Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 2, 2026
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