Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı olacak?

''Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. Yıldönümü, 6 Ekim Perşembe günü coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda yarın İstanbul'da birçok etkinlik düzenlenecek. Megakentte ikamet eden vatandaşlar ise yarın metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, detaylar…
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili bir resmi tatil kararı bulunmuyor.
Dolayısıyla 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek. Okullarda eğitime devam edilecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler de normal çalışma saatlerinde açık olacak.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olması nedeniyle her yıl 6 Ekim tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu yıl da beklendiği üzere 6 Ekim Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.
İETT tarafından yapılan açıklamada, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri yer aldı.
Buna göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.
İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.
Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.
Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.