Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı olacak?

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü olması nedeniyle her yıl 6 Ekim tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu yıl da beklendiği üzere 6 Ekim Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

İETT tarafından yapılan açıklamada, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Buna göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.