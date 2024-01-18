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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Yarıyıl tatili bugün başlıyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Yarıyıl tatili bugün başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, "Karnelerin getirdiği sonuçlar ne olursa olsun, sonuçları yapıcı şekilde konuşarak çocuklarınıza gelecekteki hedefleri ve nasıl ulaşabilecekleri üzerine rehberlik edin. Çocuklarınıza güvendiğinizi ve onları koşulsuz sevdiğinizi hissettirin. Karneler, çocuklarımızın güçlü yönlerini ve gelişmeye açık alanlarını gösteren fırsat. Bu tatil döneminde, sizleri çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz her anı değerli kılmaya davet ediyorum. Onların ilgi alanlarına ortak olun, birlikte yeni şeyler keşfedin ve dünyayı beraber öğrenin" dedi. Öğrencilere, tatil boyunca dinlenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi, sorumluluk almayı ve aile büyüklerini ziyaret etmeyi öneren Tekin, "Yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlence, dinlenme, öğrenme ve etkili iletişim dengesini kurmalarına yardımcı olacak tatil kitapları hazırladık. Kitaplarla sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da besleneceksiniz. Tatilinizi müze ve ören yerlerini ziyaret etme, kültürel zenginliklerimizi keşfetme, yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tanıma fırsatı olarak değerlendirin. Ekranlar karşısında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Tatilinizi kitaplarla dolu, düşünce ve hayal gücünüzü geliştirecek serüvene dönüştürün. Bol bol dinlenin, keşfedin ve okuyun" dedi.

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Yarıyıl tatili bugün başlıyor
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