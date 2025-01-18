Yarıyıl tatili tesisleri doldurdu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ, sömestir tatili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverleri ağırlıyor. "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Çocuklar ise aileleriyle kızak keyfi yaşadı, kartopu oynadı.

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında 130 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer alan Erzurum Palandöken ise yarıyıl tatilinin ilk gününde çok sayıda misafirini ağırlıyor. Kayak merkezinde aileler çocuklarıyla kızağa bindi, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman vakit geçirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden Hakkâri'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler de yüksek rakımdaki pistlerde, eşsiz manzaraya karşı kayak yapma fırsatı buluyor.

Öte yandan kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Kar kalınlığı Ergan'da 105, Kartalkaya'da 102, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 81, Uludağ'da 68, Sarıkamış'ta 65, Mersivan'da 56, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 50, Hakkâri'de 49, Davraz'da 39, Çambaşı'nda 37, Hesarek'te 35 cm oldu.



Leylekler göçemedi

Kars'ta kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte göç edemeyen leylekler, karla kaplı doğada görüntülendi. Kars Çayı'nın kenarında eksi 15 derece soğukta bölgeden ayrılmayan leylekler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.



Girlevik Şelalesi buz tuttu

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu. Çağlayan Beldesi'ndeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.