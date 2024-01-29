Yarıyıl tatilini verimli geçirmenin püf noktaları

2023-2024 eğitim-öğretim döneminin yarıyıl tatili sürüyor. 20 milyondan fazla öğrenci 5 Şubat'a kadar tatil yapacak. 4 aylık yoğun tempodan sonra çocukların dört gözle beklediği tatilde, öğrencilerin yorucu ve stresli bir dönemden çıktıklarının unutulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, "Bu süreçte çocukların, biraz daha fazla uyumalarına ve teknolojik ürünlerle vakit geçirmelerine izin verilmeli. Daha sonrası için aktivite planlamaları yapılmalı" diyor. SABAH'a konuşan Ay Koleji PDR Uzmanı Doğukan Uludeveci, öğrenci ve ailelere kalan 1 haftalık tatilin daha verimli geçmesi için 5 öneride bulundu:Tatil için öyle bir program yapılmalı ki; içinde sporu, dengeli beslenmeyi, zaman zaman erken kalkmayı, ders çalışmayı, sosyal aktiviteleri, çocuğunuzun tek başına sorumluluk almasını, aile bireyleriyle nitelikli zamanı barındırabilsin. Böyle bir program, hem çocuğun enerji birikimini engeller hem de sürekli bilgisayar başında olmasının önüne geçer.Ailece bir araya gelerek keyifli ve etkileşimli zaman geçirmek için çeşitli aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Eğitici ve eğlendirici bir gün için mutfakta vakit geçirme fikrini de değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilir, yeni tarifleri deneyebilir ve ailece keyifli bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz.Tatil süreci, kitap okuma alışkanlığı kazanmak için mükemmel bir fırsattır. Belirli bir saat ve zamanda kitap okuma sürecini alışkanlık haline dönüştürüp kitap okumayı yaşam görevi haline getirebilirler. Yaşam görevi diyoruz; çünkü nasılsa diş fırçalama yatmadan önce alışkanlık kazandığımız bir şey ise kitap okuma süreci de öğrenci için bir alışkanlık yani yaşam görevi haline gelmelidir.Öğrenmenin pekişmesi ve akademik başarıların artması için düzenli ders tekrarı yapmak önemli. Bu nedenle günlük programa, çocuğun kendini rahat hissettiği zaman dilimlerine kısa ödev veya ders çalışma süreleri ekleyebilirsiniz. Ancak bu süreçte çocukların ders çalışmaları için kesinlikle baskı yapılmamalı.Tatil dönemlerinde, çocukların ekran süreleri okul dönemine göre biraz daha esnek hâle getirilebilir. Ayrıca, çocukları daha faydalı bir şekilde yönlendirmek için öğrenme uygulamaları, interaktif e-kitaplar ve eğitici oyunlar gibi içeriklere odaklanmak da önemlidir. Bu tür içerikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayarak teknolojiyi daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.