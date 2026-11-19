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BMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, sosyal ağlarda yaş doğrulama düzenlemesinin ardından vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. 16 yaş altı hesapların kapatılması ve e-Devlet entegrasyonu sürecini fırsat bilmek isteyenlerin sahte mesaj ve linklerle vatandaşları hedef alabileceğine dikkat çeken Elmas, "Kötü niyetli kişiler 'hesabınız kapatılacak', 'yaş doğrulamanızı hemen yapın' gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Bu gibi bağlantılara kesinlikle itibar edilmemeli" dedi.