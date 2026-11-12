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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:21 Son Güncelleme: 12.11.2026 11:18

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

İnsan vücudu yaş aldıkça pek çok değişim geçiriyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda burunların büyüdüğü, kulakların ise uzadığı sıkça dile getiriliyor. Yıllardır doğru kabul edilen bu inanışın ardındaki gerçek ise sanılandan farklı.

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DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı
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Yıllardır doğru bilinen bir gerçek meğer sandığımız gibi değilmiş! Yaş aldıkça burun ve kulakların büyüdüğü düşünülse de uzmanlar bu değişimin ardındaki şaşırtıcı nedeni açıkladı. Peki, yıllar geçtikçe yüzümüzde neler değişiyor?

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

İnsanların büyük bölümü yaklaşık 20 yaşına geldiğinde fiziksel gelişimini tamamlıyor. Bu dönemde kemiklerin büyümesini sağlayan büyüme plakları kapanıyor ve iskelet sistemi nihai boyutuna ulaşıyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

Ancak vücuttaki değişim bu noktada sona ermiyor. Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular yaş ilerledikçe farklılaşmaya devam ediyor. Özellikle burun ve kulaklarda görülen şekil değişikliklerinin temelinde de bu süreç yatıyor.

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Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

BURUN VE KULAKLAR NEDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜYOR?

Burun ve kulakların büyük bölümü kıkırdak dokudan oluşuyor. Esnek yapısıyla bilinen bu doku, yaş ilerledikçe eski desteğini kaybedebiliyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

Aynı zamanda cilt de zamanla elastikiyetini ve sıkılığını yitiriyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

Yer çekiminin etkisiyle gevşeyen cilt, zayıflayan kıkırdak desteğiyle birleşince burun ve kulakların daha uzun görünmesine yol açabiliyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

Yüzün diğer bölümlerinde yaşanan değişimler de bu görünümü belirginleştirebiliyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

Örneğin yanakların ve dudakların hacim kaybetmesi, burnun çevresindeki diğer bölgelere kıyasla daha büyük görünmesine neden olabiliyor. Kulak memelerindeki sarkma da yaşla birlikte daha belirgin hale gelebiliyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

AĞIR KÜPELER DE KULAK MEMELERİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Yaşlanmanın yanı sıra bazı alışkanlıklar da kulakların görünümünü değiştirebiliyor. Uzun yıllar boyunca ağır küpeler kullanmak, kulak memelerinin aşağı doğru uzamasına ve sarkmasına neden olabiliyor.

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

Burun ve kulak çevresinde meydana gelen yaralanmalar da şekil değişikliklerinde etkili olabiliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı
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