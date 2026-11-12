Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Gerçek bambaşka çıktı

İnsanların büyük bölümü yaklaşık 20 yaşına geldiğinde fiziksel gelişimini tamamlıyor. Bu dönemde kemiklerin büyümesini sağlayan büyüme plakları kapanıyor ve iskelet sistemi nihai boyutuna ulaşıyor.
BURUN VE KULAKLAR NEDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜYOR?
Burun ve kulakların büyük bölümü kıkırdak dokudan oluşuyor. Esnek yapısıyla bilinen bu doku, yaş ilerledikçe eski desteğini kaybedebiliyor.
Aynı zamanda cilt de zamanla elastikiyetini ve sıkılığını yitiriyor.
Yer çekiminin etkisiyle gevşeyen cilt, zayıflayan kıkırdak desteğiyle birleşince burun ve kulakların daha uzun görünmesine yol açabiliyor.
Yüzün diğer bölümlerinde yaşanan değişimler de bu görünümü belirginleştirebiliyor.
Örneğin yanakların ve dudakların hacim kaybetmesi, burnun çevresindeki diğer bölgelere kıyasla daha büyük görünmesine neden olabiliyor. Kulak memelerindeki sarkma da yaşla birlikte daha belirgin hale gelebiliyor.
AĞIR KÜPELER DE KULAK MEMELERİNİ ETKİLEYEBİLİYOR
Yaşlanmanın yanı sıra bazı alışkanlıklar da kulakların görünümünü değiştirebiliyor. Uzun yıllar boyunca ağır küpeler kullanmak, kulak memelerinin aşağı doğru uzamasına ve sarkmasına neden olabiliyor.