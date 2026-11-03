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Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:20

Yasa dışı bahis ağına AVCI darbesi! 151 kişi gözaltına alındı

İstanbul Siber Polisleri; yapay zekâ destekli AVCI Projesi ile yasa dışı bahis ağını deşifre etti. 151 kişi gözaltına alındı.

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Emir SOMER Emir SOMER
Yasa dışı bahis ağına AVCI darbesi! 151 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bazı mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda şüpheli ve söz konusu suç faaliyetlerinin yürütüldüğü çok sayıda mesaj grubu tespit edildi.

Yapay zekâ destekli AVCI Projesi kullanılarak gerçekleştirilen bazı teknik incelemeler doğrultusunda şüphelilerin yasa dışı sanal bahislerin altyapısındaki rolleri tek tek ortaya çıkarıldı. İstanbul merkezli olarak 39 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

#İSTANBUL EMNİYETİ #İSTANBUL #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Yasa dışı bahis ağına AVCI darbesi! 151 kişi gözaltına alındı
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