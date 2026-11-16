Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 409 internet sitesine erişim engeli!
Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:49 Son Güncelleme: 16.11.2026 18:56

Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 409 internet sitesine erişim engeli!

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 791 sosyal medya/URL adresi incelendi. Yapılan incelemeler kapsamında, Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 409 internet sitesine erişim engeli getirildi.

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Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 409 internet sitesine erişim engeli!
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Alınan bilgiye göre 9-15 Kasım'da icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresi incelendi. İncelemeler sonucunda, 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 63 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi. Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 409 internet sitesine erişim engeli!
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