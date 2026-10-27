Yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli adliyeye sevk edildi

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör