Yasa dışı bahis şebekesine darbe! 110 milyon liralık mal varlığına tedbir! 59 gözaltı

Yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

110 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA TEDBİR UYGULANDI

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon TL olan 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı hakkında tedbir kararı uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör