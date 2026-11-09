Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin ederek para transferine aracılık eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkca yapılan basın açıklamasında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheliler tarafından yasa dışı bahis siteleri için banka hesabı temin edildiği ve bu hesaplar üzerinden paranın nakline aracılık edildiğinin belirlendiği kaydedildi.





PARALAR KRİPTOYA AKTARILDI



İletişim kayıtları ile mali verilerin incelenmesinde, üçüncü kişilere ait hesapların banka kartları, mobil bankacılık şifreleri ve telefon hatlarıyla birlikte temin edildiği, bu hesaplarda toplanan paraların üst kasa hesaplarına aktarıldığı, aktarılan paranın bir kısmının kripto varlığa çevrildiğinin belirlendi. Şüphelilerin 2025-2026 döneminde toplam işlem hacminin 2,71 milyar lira aktarıldı. Tespit edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden 25 şüpheliye operasyon | Video

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör