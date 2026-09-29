Yasa dışı bahis sitelerine operasyon: 4,1 milyar TL’lik para trafiğine darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen şüpheliler tespit edildi.
YÖNETİCİDEN FİNANS VE CANLI DESTEĞE 30 ŞÜPHELİ
Yapılan incelemelerde söz konusu sitelerin faaliyetlerinde yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak görev yaptığı değerlendirilen toplam 30 şüpheli belirlendi.
4,1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilere ait hesapların 2023-2026 yıllarındaki para hareketleri incelendi. Rapora göre şüphelilerin hesaplarında söz konusu dönemde toplam 4,1 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı bahis faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa olmak üzere 12 ilde operasyon gerçekleştirildi. Toplam 30 şüpheliye yönelik 32 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi.
BAHİS SİTELERİNİN SUNUCU ŞİFRELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü ofisler olduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda, soruşturmaya konu bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi ele geçirildi. Ayrıca sözde çağrı merkezi personelinin müşterilerle görüşürken kullandığı hazır metinler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
505 BANKA HESABI VE 82 KRİPTO CÜZDANINA BLOKE
Suçtan elde edilen malvarlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen varlıklara yönelik de tedbir uygulandı. Soruşturma kapsamındaki 30 şüpheliye ait toplam 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke konuldu.