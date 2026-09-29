Yasa dışı bahis sitelerine operasyon: 4,1 milyar TL’lik para trafiğine darbe!

BAHİS SİTELERİNİN SUNUCU ŞİFRELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü ofisler olduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda, soruşturmaya konu bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi ele geçirildi. Ayrıca sözde çağrı merkezi personelinin müşterilerle görüşürken kullandığı hazır metinler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

505 BANKA HESABI VE 82 KRİPTO CÜZDANINA BLOKE

Suçtan elde edilen malvarlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen varlıklara yönelik de tedbir uygulandı. Soruşturma kapsamındaki 30 şüpheliye ait toplam 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke konuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör