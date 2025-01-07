Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.1.2025 16:23

Yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı

Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Atakan Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı

Yasa dışı bahisle mücadele düğmesine basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yasa dışı bahsi özendirdikleri ve reklam yaptırdıkları iddiasıyla yargılamaları devam ederken soruşturma gittikçe derinleşiyor.



OYUNCU GÖZATINA ALINDI
Savcılık, sosyal medya hesabından bahis reklamı yapan oyuncu Atakan Yılmaz hakkında savcılık "Yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Yılmaz, gözaltına alındı.

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Yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı
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