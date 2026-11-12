Yaşadığınız yer burcunuza uygun mu? Sizin hamurunuz başka şehrin suyuyla yoğrulmuş olabilir!

Bazen yaşadığımız şehrin kalabalığı, havası ya da temposu bize bir beden dar gelir. "Ben buraya hiç ait değilim" dediğiniz o anların arkasında aslında gökyüzünün çok net bir mesajı olabilir. Astroloji sadece karakter özelliklerimizi ya da aşk hayatımızı değil, hangi coğrafyada çiçek açacağımızı da fısıldıyor.