Yasadışı bahis şebekelerine sıkı takip

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 17'si şirket olmak üzere toplam 45 şüpheliye ait banka hesaplarında 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruşluk işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 22 adrese eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ve Antalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 988 milyon TL tutarında para giriş çıkışı bulunduğu belirlendi.

Huzeyfe ATICI - Bekir COŞKUN - Nazrin MALİKOVA / SABAH

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