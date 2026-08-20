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Giriş Tarihi: 20.08.2026 21:20

Yasadışı bahis ve kumar şebekesine operasyon! Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ve 323 Milyon TL’lik para hacmine ulaştığı tespit edilen yasadışı bahis şebekesine yönelik şok operasyon yapıldı. Operasyonu kapsamında 27 kişi gözaltına alındı 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yasadışı bahis ve kumar şebekesine operasyon! Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 kişiden oluşan yapay zeka destekli yasadışı bahis ve kumar şebekesi tespit edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalarda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, şüphelilerin kurduğu bahis ve kumar sistemini çözdü. Onlarca şahıs ve banka hesapları takibe alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 323 Milyon TL'lik bir para hacmi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILDI

Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah 05.00'te şafak operasyonu düzenledi. 30 Şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ise el konuldu. 3 Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BURSA

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Yasadışı bahis ve kumar şebekesine operasyon! Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı
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