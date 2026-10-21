‘Yasak aşk’ cinayetinde 21 yaşındaki Ceren’in rahat tavırları pes dedirtti

Cinayet, geçtiğimiz yıl 10 Aralık'ta merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşandı. Gökhan Düzenli'nin eşi 1 çocuk annesi Ceren, eşinin kuzeni olan evli Yılmaz Işıklı ile kaçıp, birlikte yaşamaya başladı. Düzenli, Işıklı'nın köye geldiğini öğrenip, bulunduğu köy odasına gitti. Gökhan Düzenli hem tüfekle hem de tabanca ile ateş edip Işıklı'yı öldürdü. Yakalanan Gökhan Düzenli ve ona yardım ettiği belirtilen arkadaşı Sefer Çavdarcı tutuklandı.

ARKADAŞI İLE PLAN YAPIP KUZENİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenli hakkında 'haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Çavdarcı hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

YASAK AŞKI HER ŞEYİYLE ANLATTI

Gökhan Düzenli ve Sefer Çavdarcı'nın tutuklu yargılamaları sürürken duruşmada tanık olarak dinlenen Düzenli'nin olaydan sonra boşandığı eşi Ceren Özmen'in söyledikleri duruşmaya damga vurdu. Genç kadın, "Olay tarihinden 1 ay kadar önce Yılmaz ile birlikte kaçmıştık. Daha önceden de Yılmaz ile görüşüyorduk ancak bu konuda Gökhan'ın da bilgisi vardı. Başka erkeklerle bu şekilde görüşmüyordum. Yılmaz ile son 4-5 aydır aramızda bir gönül ilişkisi vardı ve boşanıp evlenmeyi düşünüyorduk. Ben zaten Yılmaz ile kaçtıktan sonra Alanya'ya 3-5 gün gidip döndük. Sonrasında da ben 1 ay Konya'da Yılmaz'ın tuttuğu evde kaldım sonra da annemin evine geçmiştim. Ben Alanya'ya gidip Konya'ya döndükten sonra da boşanma davası açmıştım. Yılmaz ile kaçtıktan sonra Gökhan beni aradı 'seni öldüreceğim, sizi öldüreceğim' gibi şeyler söyleyip hakaretler etmişti. Bunun dışında başka bir iletişimimiz ve görüşmemiz olmadı. İkimizde boşanıp evlenmeyi düşünüyorduk. Benim Yılmaz dışında herhangi bir kimseyle ilişkim yoktu. Benim Yılmaz ile cinsel ilişkim vardı ancak gebe kalma gibi bir durumum söz konusu olmadı. Öyle bir hayalimiz olduğuna dair bir sosyal medya paylaşımı yapmıştım" dedi.

Mahkeme Düzenli ve Çavdarcı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.