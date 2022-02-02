Yasak aşk iddiasıyla bacanağını öldürmüştü: 15 yıl hapis!

Trabzon'un Tonya ilçesinde 2019 yılında trafik kazası geçirdiği süsü verilmek istenen, ancak yapılan otopside kafasında mermi çekirdeği tespit edilen Osman Öztürk'ün öldürülmesine ilişkin üç sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hazırlanan iddianamede, Bayram A.'nın eşine ait cep telefonunda bacanağı da olan üç çocuk babası Osman Öztürk ile yaşadıkları yasak aşkı gördüğü için cinayeti planlayarak işlediği ileri sürüldü.

Cep telefondaki mesajları tespit eden savcı, kaza yapan araçta bulunan Bayram A.'nın yanı sıra diğer iki şüphelinin de cinayete ortak olduğunu iddia ederek, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Son sözleri sorulan Muhammet A. ve Firgani A. suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanık Bayram A. ise "Mağdur olan benim, bu kadar duruşma gördük. Bacanağımın ne annesi, ne babası duruşmaya gelmedi. Çünkü onlar ne olduğunu biliyor. Asıl mağdur benim, tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bayram A'yı önce müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Bayram A'nın cezası, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle TCK'nın 29. maddesine göre cezası 15 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Muhammet A. ve Firgani A'nın ise beraatine karar verdi. Mahkeme, ayrıca silah kullanarak kazaya ve yaralanmaya sebep olan Bayram A. hakkında suç duyurusunda da bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tonya ilçesinde 15 Ağustos 2019'da Osman Öztürk'ün kullandığı cip, şarampole devrildikten sonra bir evin duvarına çarparak durdu. Öztürk'ün öldüğü kazada bacanağı BayramA. ile Firgani A. ve Muhammet A. yaralandı.Trabzon Adli Tıp Kurumunda o dönem yapılan otopside Öztürk'ün kafasında mermi çekirdeği tespit edilmesi ve öldürüldüğünün anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldı.Yaklaşık 1,5 yıl sürdürülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan rapor ve tanık ifadeleri üzerine Öztürk'ün bacanağı Bayram A. gözaltına alındı.Bayram A, çıkarıldığı Trabzon Sulh Ceza Mahkemesince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.