Yaşam maliyetinin en düşük olduğu iller açıklandı! İstanbul’la aralarında büyük fark var

TÜİK verilerine göre en ucuz bölge hangisi?

TÜİK'in 29 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi araştırmasına göre, genel tüketim harcamalarında fiyat düzeyi endeksinin en düşük olduğu bölge 91,5 ile TRC3 oldu. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan bu bölgede fiyatlar, Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 8,5 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Araştırmada Türkiye ortalaması 100 olarak kabul ediliyor. Endeksin 100'ün altında olması, ilgili bölgede aynı mal ve hizmet sepetinin ülke ortalamasına göre daha ucuza alınabildiğini gösteriyor.