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Giriş Tarihi: 2.11.2026 14:26

Yaşam maliyetinin en düşük olduğu iller açıklandı! İstanbul'la aralarında büyük fark var

Türkiye'de yaşamak için daha az harcama yapmayı sağlayan şehirler ve bölgeler merak edilirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi araştırmasında, aynı mal ve hizmet sepetinin hangi bölgelerde daha düşük fiyatlarla satın alınabildiği hesaplandı.

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Yaşam maliyetinin en düşük olduğu iller açıklandı! İstanbul’la aralarında büyük fark var
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TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde fiyat düzeyi bakımından önemli farklılıklar bulunuyor. Araştırmada genel tüketim harcamaları açısından en düşük fiyat endeksi 91,5 olarak ölçülürken, en yüksek endeks 112,6'ya ulaştı. Böylece Türkiye'nin farklı noktalarında yaşam maliyetinin ne kadar değişebildiği bir kez daha ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre en ucuz bölge hangisi?

TÜİK'in 29 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi araştırmasına göre, genel tüketim harcamalarında fiyat düzeyi endeksinin en düşük olduğu bölge 91,5 ile TRC3 oldu. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan bu bölgede fiyatlar, Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 8,5 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Araştırmada Türkiye ortalaması 100 olarak kabul ediliyor. Endeksin 100'ün altında olması, ilgili bölgede aynı mal ve hizmet sepetinin ülke ortalamasına göre daha ucuza alınabildiğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre fiyat düzeyi en düşük 10 bölge:

1. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: 91,5

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2. Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan: 92,8

3. Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir: 93,8

4. Van, Muş, Bitlis, Hakkari: 94,0

5. Şanlıurfa, Diyarbakır: 94,8

6. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli: 95,6

7. Kayseri, Sivas, Yozgat: 96,0

8. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: 96,6

9. Gaziantep, Adıyaman, Kilis: 96,8

10. Erzurum, Erzincan, Bayburt: 97,1

İstanbul, Türkiye'nin en pahalı bölgesi oldu

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de İstanbul'un fiyat düzeyi oldu. TÜİK verilerine göre İstanbul, 112,6 endeks değeriyle genel tüketim harcamalarında Türkiye'nin en pahalı bölgesi olarak belirlendi. Bu değer, İstanbul'daki ortak mal ve hizmet sepetinin Türkiye ortalamasından yüzde 12,6 daha pahalı olduğunu gösteriyor.

İstanbul'u 110,1 endeks değeriyle İzmir, 108,0 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesi takip etti.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Yaşam maliyetinin en düşük olduğu iller açıklandı! İstanbul'la aralarında büyük fark var
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