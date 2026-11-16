Yaşar Kırkpınar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu

Konuşmasında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sağlığa ayrılan bütçe payının yüzde 2,5'ten yüzde 8,4'e çıkarıldığını ve 3,3 trilyon TL ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek kaynağına ulaşıldığını belirten Kırkpınar, son 25 yılda İzmir'in sağlık altyapısının baştan aşağı yenilendiğini vurguladı.

"ÇEŞME PROJESİ İLE SAĞLIK TURİZMİ ATAĞINA ŞİMDİDEN HAZIRLANMALIYIZ"

İzmir'in iklimi, ulaşım ağı ve köklü hekimlik geleneğiyle uluslararası sağlık turizminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kırkpınar, Sağlık Bakanlığı'na şu stratejik çağrıda bulundu: "Önümüzdeki süreçte Çeşme Projesi ile birlikte İzmir'e çok daha fazla sağlık yatırımı talep ediyoruz. İzmir, dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline gelecek. Sağlık Bakanlığımız da kentin sağlık altyapısını şimdiden bu sağlık turizmi vizyonuna göre planlarsa, Çeşme Projesi tamamlandığında İzmir dünyanın en gözde sağlık turizmi merkezlerinden biri olacaktır."

BOZYAKA VE TEPECİK HASTANELERİ İLE İLGİLİ YERİNDE YENİLEME TALEBİ

Kırkpınar, İzmirli vatandaşların ulaşım alışkanlıklarının korunması ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi için devam eden hastane projelerinin hızlandırılmasını talep ederek şu başlıkların altını çizdi:

BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yenileme yapımına başlanan hastanenin, kendi mevcut yerinde ve en kısa sürede tamamlanarak Karabağlar ile çevre ilçelerin hizmetine sunulması istendi.

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İzmir'in en köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Tepecik'in kendi merkezi alanında yerinde yenilenmesi ve modern bir hastane olarak yeniden inşa edilmesi sürecinin hızlandırılması talep edildi.

2027 YATIRIM PROGRAMI DESTEĞİ

İzmir genelinde inşaatı süren 18 yeni sağlık tesisi, yapımı devam eden ilçe hastaneleri ve projelendirme aşamasındaki birinci basamak sağlık merkezlerinin tamamlanması için 2027 yatırım programında gerekli desteğin sürdürülmesi istendi.

İZMİR'İN SAĞLIK RAKAMLARI VE YENİ ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Son 25 yılda İzmir'de 52 yeni sağlık tesisi ve 93 birinci basamak sağlık merkezinin hizmete açıldığını, yatak kapasitesinin 14 bin 350'ye, yıllık muayene sayısının ise 13 milyondan 58 milyonun üzerine çıktığını hatırlatan Kırkpınar; İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, yeni açılan 75 yataklı Dikili Devlet Hastanesi ve Buca Tınaztepe'ye inşa edilecek 1.800 yataklı ikinci Şehir Hastanesi müjdesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı'na İzmirli hemşehrileri adına teşekkür etti.

ÜLKEYE VE MİLLETE HAYIRLI OLSUN

Kırkpınar konuşmasının sonunda, büyük bir özveriyle görev yapan tüm hekimlere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek; 2027 Yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör