Yaşar Uçar’ın eşinden Ekrem İmamoğlu’nun annesine tepki: Senin oğlun benim kocamın intiharından sorumlu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde karanlıkta kalan ölümleri de yeniden gündeme getirdi.
Diplomasını haber yapan yerel gazetecinin ölümünün ardından şimdi de 30 Ocak 2019'da intihar eden Beylikdüzü Belediyesi veznedarı Yaşar Uçar gündeme geldi. Zimmetine 161 bin TL para geçirmekle suçlanan Uçar, izne çıkarılınca, "Ben bu pisliği canımla ödemek istemezdim. Kendileri her türlü pisliğe bulaşmış ördekler gibi suda yüzüyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi..." mektubu sonrası intihar etmişti.
SAVCILARA ÇAĞRI YAPTI
Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar sosyal medya hesabından eşine o dönem belediye yönetiminin iftira attığını ve intihara sürüklendiğini iddia ederek İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılara çağrı yaptı, dosyanın araştırılmasını istedi. Uçar, "Yaşar'ı intihara sürüklediniz, delil kararttınız. 6 yıldır bir dava bile açılmadı. Bir itirafçı çıkar umarım. Eşimin ölümündeki şaibeler ortaya çıksın, tanık olanlar konuşsun. Eşimin ölümünden sorumlu olanlar cezasını çeksin" dedi.
"EVİN TAPUSUNU ALAMADIK"
O dönem başlatılan soruşturmada yer alan bilirkişi raporunda Uçar'ın bilgisayarının hard diskinin intiharından bir gün sonra elektrik akımı nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. İntihar sonrası hard diskin yanması raporda, belediyede akım düzenleyici regülatör olması gerektiği ve yalnızca Yaşar Uçar'a ait olan bilgisayarın bozulmasının hayatın doğal akışına aykırı olacağı ifade edildi. Arzu Uçar eşinin mesai arkadaşı diğer veznedarın bilgisayarının olay günü sıfırlandığını belirterek, "Senelerdir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hard diski yakan diğer bilgisayarı sıfırlayan verdikleri sözün arkasında durmayanlar halen devam ederken pisi pisine bir can gitti" dedi.
Cenazeden sonra o dönem İBB Başkan adayı olan ve seçime hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun evlerine taziyeye geldiğini, intihar öncesi emekliliği gelen Yaşar Uçar'ın ikramiyesi karşılığında bir daire vermeyi teklif ettiğini belirten Uçar, belediye meclisinde kampanya başlatılıp kendilerine verilen evin de tapusunu hâlâ alamadıklarını söyledi.
"ANNEYMİŞ BEN NEYİM!"
Uçar, "Çocuklarım İmamoğlu yüzünden babalarını ipte sallanırken gördü. Bize bunu yaşatanlar hesap verecek. Cenaze günü kapımın önünden seçim otobüsüyle müzikle geçersen bunlar yaşanır. Yakalandın "pikachu" dedi. İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu'nun açıklamalarına da sosyal medya üzerinden sert tepki gösteren Uçar, "Senin oğlun benim kocamın intiharından sorumlu Beylikdüzü'nde yolsuzluk ortaya çıkınca intihara sürükledi ama yakalandı ilahi adalet. Anneymiş ben neyim " ifadelerini kullandı.
YAŞAR'I GERİ GETİREBİLECEK MİSİN?
Ekrem İmamoğlu'na, Uçar'ın yakınları, seçim çalışmaları sırasında tepki göstermişti. O dönem medyaya yansıyan görüntülerde Yaşar Uçar'ın bir yakınının "Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilecek misin? Getiremezsin. Şu an sana kafa atmak istiyorum" diye üstüne yürümüş İmamoğlu, seçim otobüsüne binip uzaklaşmak zorunda kalmıştı.