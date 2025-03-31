Yaşar Uçar’ın eşinden Ekrem İmamoğlu’nun annesine tepki: Senin oğlun benim kocamın intiharından sorumlu!

Diplomasını haber yapan yerel gazetecinin ölümünün ardından şimdi de 30 Ocak 2019'da intihar eden Beylikdüzü Belediyesi veznedarı Yaşar Uçar gündeme geldi. Zimmetine 161 bin TL para geçirmekle suçlanan Uçar, izne çıkarılınca, "Ben bu pisliği canımla ödemek istemezdim. Kendileri her türlü pisliğe bulaşmış ördekler gibi suda yüzüyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi..." mektubu sonrası intihar etmişti.