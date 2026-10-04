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Giriş Tarihi: 4.10.2026

‘Yaşarcan’ yaşam parkında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

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‘Yaşarcan’ yaşam parkında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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Ankara'da doğada terk edilmiş halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yaklaşık bir ay süren bakımının ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Burada görevliler tarafından "Yaşarcan" adı verilen yavru geyik, ismine alışması sayesinde seslenildiğinde görevlilerin yanına koşarak geliyor. Geyik, kendisi için ayrılan özel alanda ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Biberonla beslenen ve su içen Yaşarcan'ın bakım anları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Doğal Yaşam Parkı, 130 türden 1500'den fazla hayvan ev sahipliği yapıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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‘Yaşarcan’ yaşam parkında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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