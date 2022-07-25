Yasemin A. kimdir? Bursa’daki çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet’in annesi Yasemin A. nerede?

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet hikâyesiyle milyonları derinden etkiledi. Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'in sağlık durumu iyiye giderken, olay ile ilgili yeni gelişmeler de yaşandı. Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammed'in annesi Yasemin A. kimdir sorusu da akıllara geldi. Peki, Cem Muhammed'in annesi Yasemin A. kimdir?
BURSA'DA ÇÖP EVDE BULUNMUŞTU
Vicdanları sarsan olay dün Bursa'da yaşandı… Çöp evde bulunan Muhammed'in hikayesi milyonları derinden etkiledi. 9 yaşındaki C.M.A, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından bulundu.
Evdeki odalardan birinin kapısının kapalı olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaşar, "Biz kapıyı açtık. Karşıda yatağın üstünde bir çocuk vardı. Çocuk direkt bize bakınca tuhaf olduk. Çocuk aşırı zayıf ve bakımsız haldeydi." dedi.
Çocuğun bir seneden fazla süredir orada olduğunu duyduklarını belirten Yaşar, çocuğu gördükten sonra avukat ve icra görevlilerinin kendilerini evden çıkardıklarını söyledi. Yaşar, "Bizi evden çıkardılar ve aşağı indirdiler. Sonra polis ve sağlık ekipleri adrese geldi. Sağlık ekipleri çocuğu alıp hastaneye götürdü." ifadesini kullandı.
MUHAMMED'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA: 17 KİLO 138 SANTİM
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Muhammed'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Özkan, canlı yayında şunları söyledi:
"Muhammed tedavi altında. Sağlık durumu gayet iyi. Gerekenleri yapıyoruz. Protein ve kalori desteği olacak. Sıvı açığı var. O açığı telafi edeceğiz. Taze fasulye yemiş, çorba içip yoğurt yemiş. Çok hoşuna gitmiş yemek. Amaç yaşıtlarını yakalaması. Beklentim korkak bir çocuktu. Ama çok gülümsüyordu. Şu an için enerjisi az. 17 kilo 138 santimmiş... Burada olmaktan mutlu. Oyuncağı görünce çok mutlu oldu. Beni en çok üzen şey okula gidememiş olması. Zaten devletimiz ona sahip çıkacak. İnşallah çok kısa zamanda onu topluma kazandıracağız."
ÇÖP EVDE BULUNAN MUHAMMED'İN ANNESİ YASEMİN A. KİMDİR, NEREDE?
Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Bursa'ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya'ya dönerken, yaşadıklarını anlattı. Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti.
Cem'in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi. Yasemin A., "Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.
'HİÇ OKULA GİTMEDİ'
Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:
"Antalya'da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa'ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa'ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa'ya gelemedim.
Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor."
KORUMA ALTINA ALINDI
Yasemin A.'nın (48) oturduğu Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Gaye Sitesi 71 Blok'ta oturan eve gelen ekipler anneye, Cem Muhammed'in devlet tarafından alınacağını belirttiler. Anne ilk etapta oğlunu vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından polisler Cem Muhammed'i alarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.
ANNENİN YAŞADIĞI EVE DE KOKUDAN GİRELEMEDİ
Site yönetici Arzu Ağlamaz Toker, anne Yasemin A.'nın 2028 yılından buyan kiracıları olduğunu söyledi. Halk Eğitimde ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Yasemin A.'nın da evde çöp biriktirip kedi ve köpek beslediği de ortaya çıktı.
Yönetici Arzu Ağlamaz Toker çocuğun kesinlikle anneye teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.
Evin içine site görevlilerinin giremediğini de belirten yönetici Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" diye konuştu. Komşu Osman Ergül ise anne Yasemin A.'nın şizofren olduğunu söylemesi dikkat çekti.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEK
Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Cem Muhammed A.'nın pedogoglar eşliğinde psilojik tedavi göreceğini de kaydetti. Bunun için uzmanların çalışmaya başladığını da belirten görevliler, "Cem Muhammed'in kendi yaşındaki gibi bir sağlıklı bir çocuk haline gelmesi uzun bir süre alacak. Devletimiz her şeyi ile ilgileniyor" diye konuştu.