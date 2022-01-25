Yasin Suresi 58. Ayet - Yasin Suresi 58. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Yasin Sûresi, Mekke döneminde nazil olan ve 83 ayeti bulunan bir suredir. Bu sure ismini ilk ayetini olan "Ya- Sin" harflerinden alır. Bu surede başlıca olarak; insanların ahlaki sorumlulukları, vahiy, Hz. Muhammed'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, öldükten sonra dirilme, hesap ve cezalar konu edilir.

Yasin Suresi 58. Ayet

سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحٖيمٍ

Yasin Suresi 58. Ayet Okunuşu

Selâmun kavlen min rabbin rahîm(in)

Yasin Suresi 58. Ayet Anlamı

Engin merhamet sahibi rabden gelen söz şu olacak: "Selâm size!"

Yasin Suresi 58. Ayet Tefsiri

Yasin suresinin tefsiri, 55-58. ayetler arasında belirtilmiştir. Buna göre;

Cennet ehlinin durumuna ilişkin genel bir tasvir içeren 55. âyetteki şuğul kelimesi sözlükte "meşguliyet, eğlenme, oyalanma" anlamına gelmekle beraber burada kastedilen mâna ile ilgili olarak değişik açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXIII, 17-18; Râzî, XXVI, 91-92). Bu açıklamaların ortak noktası, cennetle ödüllendirilenlerin cehennemdekilerin karşılaştığı durumlardan uzak, asla sıkıcı olmayan ve eşsiz haz veren tatlı bir meşguliyet ve nimetler içinde olacakları şeklinde özetlenebilir; bu sebeple belirtilen kelimeyi içeren 55. âyet, "O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler" diye çevrilmiştir. 57. âyetin ilk cümlesi lafzan "Orada onlar için meyve vardır" anlamına gelmektedir. Fakat ifadenin akışı ve bağlamı dikkate alındığında, "Orada onlar için her tür meyveden, yenecek içecek, haz verecek her nimetten bol miktarda vardır" mânasının kastedildiği anlaşılmaktadır (Şevkânî, IV, 431). 58. âyetle ilgili değişik izahlar bulunmakla beraber, burada önemli olan husus, cennet nimetleri hakkında yapılan tasvirlerden sonra, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olma müjdesinin, belirtilen maddî nimetlerin hepsinden daha değerli olduğuna vurgu yapılmış olmasıdır. Meâlde esas alınan mânaya göre yapılan yorumlarda yüce Allah'ın selâm sözünün melekler vasıtasıyla veya vasıtasız olarak cennet ehline ulaştırılacağı belirtilir (Zemahşerî, III, 290). Farklı bir gramer tahliliyle buradaki selâm kelimesi 57. âyete de bağlanabilmekte ve bu kelimenin başka sözlük anlamlarına göre "istedikleri her şey saftır, şâibesizdir", "istedikleri her şey verilecektir, teminat altındadır" veya "onlar için esenlik vardır" gibi mânalar verilebilmektedir (Râzî, XXVI, 94-95; Şevkânî, IV, 431; Cenâb-ı Allah'ın cennet ehlini selâmlaması, onlara ne istediklerini sorması ve onların da kendisinin hoşnutluğunu dilediklerini belirtmeleriyle ilgili bazı rivayetler için bk. Taberî, XXIII, 21-22; Elmalılı, VI, 4036-4037; cennet ve nimetleri hakkında bilgi ve değerlendirme için bk. Bakara 2/25; Zuhruf 43/68-73).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 505-506